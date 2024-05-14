اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتتح مستشفى ميداني في رفح

افتتحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء لها مستشفى ميدانيا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الثلاثاء في لتلبية الطلب الهائل على الخدمات الصحية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنوقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "يعاني الناس في غزة للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الهائل على الخدمات الطبية وانخفاض عدد المرافق الطبية العاملة(…) الأطباء والممرضون يعملون على مدار الساعة، لكن الطلب فاق الحد الأقصى لقدراتهم" وفق (رويترز).وبحسب الصليب الأحمر فإن قدرة العمل الفعلية للمستشفى هي علاج نحو 200 شخص يومياً ويمكنهم تقديم الخدمات الجراحية الطارئة والتعامل مع استقبال أعداد من الإصابات بالإضافة إلى تقديم خدمات طب الأطفال وغيرها.وقالت اللجنة "يواجه الطاقم الطبي حالات لأشخاص مصابين بإصابات خطيرة وزيادة في الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى تفشٍ محتمل ومضاعفات مرتبطة بالأمراض المزمنة التي تأخر تلقيها للعلاج".