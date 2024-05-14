رداً على إسرائيل.. الصحة العالمية تعلن ثقتها بإحصائيات الشهداء بقطاع غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن ثقتها التامة بالإحصاءات التي تعلنها وزارة الصحة في قطاع غزة، لعدد الشهداء الذين سقطوا في الحرب الإسرائيلي على القطاع بعدما شككت إسرائيل في الأعداد.





وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف إن "حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام؛ ولا يوجد خطأ في بيانات وزارة الصحة" وفق (الجزيرة نت).





وفي أخر تحديث لأعداد الشهداء أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 35173 شهيداً و 79061 إصابة منذ 7تشرين الأول/ أكتوبر.

رام الله - دنيا الوطن