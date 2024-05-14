مسؤولون أمريكيون: إسرائيل حشدت قوات كبيرة لعملية واسعة برفح

أفادت قناة (سي أن أن) الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقدر أن إسرائيل حشدت عدداً كبيراً بما يكفي من الجنود والقوات بالقرب من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لشن عملية واسعة في المدينة خلال الأيام المقبلة.ونقلت القناة، عن مسؤولين كبار في واشنطن قولهم: إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم اتخاذ قراراً بشن مثل هذه العملية، في ظل تحذير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن عملية واسعة برفح قد تكون لها عواقب وخيمة.وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية ضد مدينة رفح، على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من خطورة هذا الهجوم، في ظل وجود أكثر من مليوني نازح فلسطيني في المدينة.ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، يومها 219، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 35173 و79061 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.