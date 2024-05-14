شؤون فلسطينية

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل حشدت قوات كبيرة لعملية واسعة برفح

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل حشدت قوات كبيرة لعملية واسعة برفح
أفادت قناة (سي أن أن) الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقدر أن إسرائيل حشدت عدداً كبيراً بما يكفي من الجنود والقوات بالقرب من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لشن عملية واسعة في المدينة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت القناة، عن مسؤولين كبار في واشنطن قولهم: إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم اتخاذ قراراً بشن مثل هذه العملية، في ظل تحذير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن عملية واسعة برفح قد تكون لها عواقب وخيمة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية ضد مدينة رفح، على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من خطورة هذا الهجوم، في ظل وجود أكثر من مليوني نازح فلسطيني في المدينة.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، يومها 219، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 35173 و79061 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أخبار ذات صلة

دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أحياء سكنية شرق رفح

دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أحياء سكنية شرق رفح

الأمم المتحدة: أبلغنا الجيش الإسرائيلي بتحرك موظفينا الذين تم إطلاق النار عليهم برفح

الأمم المتحدة: أبلغنا الجيش الإسرائيلي بتحرك موظفينا الذين تم إطلاق النار عليهم برفح

الرئاسة الفلسطينية: اجتياح رفح خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية

الرئاسة الفلسطينية: اجتياح رفح خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية

إسرائيل ترسل طلباً للسلطة الفلسطينية لتشغيل معبر رفح

إسرائيل ترسل طلباً للسلطة الفلسطينية لتشغيل معبر رفح

سيناتور أمريكي يطالب منح إسرائيل قنابل نووية لإنهاء الحرب بغزة

سيناتور أمريكي يطالب منح إسرائيل قنابل نووية لإنهاء الحرب بغزة

رئيس وزراء قطر: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمر بحالة جمود

رئيس وزراء قطر: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمر بحالة جمود

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتتح مستشفى ميداني في رفح

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتتح مستشفى ميداني في رفح

كتائب القسام: فجرنا عين نفق بقوة هندسة إسرائيلية شرق رفح

كتائب القسام: فجرنا عين نفق بقوة هندسة إسرائيلية شرق رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: أبلغنا الجيش الإسرائيلي بتحرك موظفينا الذين تم إطلاق النار عليهم برفح

الأمم المتحدة: أبلغنا الجيش الإسرائيلي بتحرك موظفينا الذين تم إطلاق النار عليهم برفح

استشهاد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بغزة

استشهاد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بغزة

أبو عبيدة يكشف مصير الأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل

أبو عبيدة يكشف مصير الأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل

شاهد: سرايا القدس تسيطر على المسيرة الإسرائيلية (سكاي لارك)

شاهد: سرايا القدس تسيطر على المسيرة الإسرائيلية (سكاي لارك)

شاهد: حركة حماس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي في غزة

شاهد: حركة حماس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي في غزة

جيش الاحتلال يوسع العملية العسكرية برفح.. ويدعو سكان مناطق بشمال غزة للإخلاء

جيش الاحتلال يوسع العملية العسكرية برفح.. ويدعو سكان مناطق بشمال غزة للإخلاء

مع بدء ترحيل السكان.. تصاعد التحذيرات الدولية من اجتياح رفح

مع بدء ترحيل السكان.. تصاعد التحذيرات الدولية من اجتياح رفح

مجلس الحرب الإسرائيلي يُقرر المضي في عملية رفح

مجلس الحرب الإسرائيلي يُقرر المضي في عملية رفح

منوعات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

عربي

أبو الغيط: الاستقرار الإقليمي يظل هشاً ما لم تحل القضية الفلسطينية

أبو الغيط: الاستقرار الإقليمي يظل هشاً ما لم تحل القضية الفلسطينية

نتنياهو يستفز الإمارات باقتراحها للاشتراك في إدارة غزة

نتنياهو يستفز الإمارات باقتراحها للاشتراك في إدارة غزة

منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

&quot;حزب الله&quot; يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

"حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي