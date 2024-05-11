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نتنياهو يستفز الإمارات باقتراحها للاشتراك في إدارة غزة

نتنياهو يستفز الإمارات باقتراحها للاشتراك في إدارة غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت دولة لإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوته الإمارات للمشاركة في "إدارة مدنية لقطاع غزة" القابع تحت حرب إسرائيلية شرسة.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "إن الإمارات تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف "تشدد دولة الإمارات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأوضح "عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد صرح في وقتٍ سابق، أنه "ربما يتعين علينا أن يكون لدينا نوع من الحكومة المدنية، بعض الإدارة المدنية من قبل سكان غزة الذين ليسوا ملتزمين بتدميرنا، ربما بمساعدة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى أعتقد أنها تريد أن ترى الاستقرار والسلام".

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