شؤون فلسطينية

أبو عبيدة يكشف مصير الأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل

أبو عبيدة يكشف مصير الأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام وفاة الأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل (51 عامًا) ويحمل الجنسية البريطانية.

وقال أبو عبيدة عبر منصته على موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام) أن "الأسير الإسرائيلي  توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران العسكري الإسرائيلي لمكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

وكانت كتائب القسام قد نشرت في وقتٍ سابق خلال اليوم مقطع فيديو قصير للأسير الإسرائيلي على موقع التواصل الإجتماعي (تيلجرام) وكتبت عليه "الوقت ينفذ، حكومتكم تكذب".

وفي وقتٍ سابق أعلن أبو عبيدة ، الثلاثاء الماضي، وفاة الأسيرة جودي فانشتاين 70 عاماً متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر، وقد لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة .

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