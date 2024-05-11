شاهد: حركة حماس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي في غزة

وظهر الأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل (51 عام) من مستوطنة (نيريم) في مقطع فيديو قصير وهو يتحدث، وكتب على الفيديو "ماذا حدث، الوقت ينفد، حكومتكم تكذب"؛ وانتهى مقطع الفيديو بعلامة استفهام لا توضح مصير الأسير.





ومن المعتاد أن تبعث حركة حماس برسائل للرأي العام الإسرائيلي من خلال رسائل على لسان الأسرى الإسرائيليين الذين تفاوض عليهم الحركة في مباحثات التهدئة، فقد بثت بتاريخ 27 نيسان/ ابريل، مقطع فيديو يظهر اثنين من المحتجزين على قيد الحياة، هما كيث سيغل وعمري ميران.















رام الله - دنيا الوطنبثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، مقطع فيديو قصير على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام) لأحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ظهر على فيه قيد الحياة، وهو من فئة الرجال كبار السن.