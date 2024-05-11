شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يوسع العملية العسكرية برفح.. ويدعو سكان مناطق بشمال غزة للإخلاء

جيش الاحتلال يوسع العملية العسكرية برفح.. ويدعو سكان مناطق بشمال غزة للإخلاء
مخيمات النزوح بمدينة رفح
رام الله - دنيا الوطن
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع العملية العسكرية الجارية في مدينة رفح، وألقى بمنشورات على المواطنين تأمرهم بإخلاء الأحياء ( مخيمي رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس).

 وطالب جيش الاحتلال من المواطنين التوجه إلى شمال غرب المدينة، برغم كافة التحذيرات الدولية، في حين نفذ جيش الاحتلال قصفاً مكثفاً على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر موقع التواصل الإجتماعي (إكس)، سكان أحياء شرق رفح يجب التوجه فورا إلى "المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي جنوب غرب القطاع".

ويتضح من الصورة أن الجيش يريد تجميع النازحين في رفح بمنطقة المواصي الواقعة على الشريط الساحلي للبحر المتوسط، وتمتد على مسافة 12 كيلومترا وبعمق كيلومتر واحد، من دير البلح شمالا،  حتى غرب رفح في أقصى الجنوب.

وهي منطقة ساحلية مفتوحة إلى حد كبير أو أرضٍ رملية خالية، لا تشتمل على الخدمات الإنسانية اللازمة من ناحي البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي.

في السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن قرر "العودة للعمل في جباليا شمالي غزة وإجلاء السكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك"

ودعا الجيش "سكان جباليا والأحياء في محيطها إلى الإخلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة".

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