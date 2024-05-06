طالع: تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس





تفاصيل المقترح





في السياق ذاته، نقلت (الجزيرة) عن مصادر، لم تسمها، إن المقترح يشمل 3 مراحل، كل منها يستمر 42 يوما.





ويتضمن ذلك انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم بالكامل في المرحلة الأولى والسماح بحرية عودة النازحين.





وفي المرحلة الثانية، يفترض أن تنسحب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.





وأضافت المصادر أن المقترح يتضمن الموافقة على إنهاء الحصار على غزة في المرحلة الثالثة.



في غضون ذلك، خرج شبان وأطفال فلسطينيون إلى الشوارع في مناطق عدة بقطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ابتهاجا بأنباء موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار.



إسرائيل تتسلم الرد



من جهة أخرى، قالت (القناة 12) الإسرائيلية إن فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد عليه رسميا.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي إنهم "مستعدون لدراسة كل مقترح يتم تقديمه لإعادة المخطوفين، وفي الوقت نفسه مواصلة الضغط العسكري".



وردّا على سؤال عما إذا كانت موافقة حماس ستؤثر على الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح، قال المتحدث "ندرس كل إجابة وكل رد بجدية شديدة… وبموازاة ذلك ما زلنا نعمل في قطاع غزة".



ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إعلان حماس "خدعة على ما يبدو لتصوير إسرائيل على أنها الطرف الرافض للاتفاق".



وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المقترح يشمل تنازلات كبيرة لا يمكن لإسرائيل القبول بها، حسب تعبيره.



في تلك الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن على علم برد حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وستقوم بمناقشته مع مصر وقطر وإسرائيل.



وكان وفد حركة حماس قد أجرى محادثات في القاهرة على مدى يومين بشأن إنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، ثم عاد إلى قطر أمس الأحد لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية للحركة.



وتزامن ذلك مع زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى الدوحة، حيث قالت مصادر دبلوماسية مطلعة للجزيرة إنه جاء في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة بين حماس وإسرائيل.



مكالمة بايدن ونتنياهو



وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين- على الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، بما في ذلك المحادثات الجارية اليوم في الدوحة.



وأضاف أن بايدن كرر لنتنياهو "موقفه الواضح" بشأن اجتياح رفح.



ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن بايدن أخبر نتنياهو أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس هو أفضل وسيلة لحماية حياة الإسرائيليين المحتجزين في غزة.



وفي حين يصر نتنياهو على مواصلة الحرب بعد عملية التبادل المحتملة تشترط حركة حماس أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.



وواجه نتنياهو اتهامات من داخل مجلس الحرب الإسرائيلي ومن المعارضة وعائلات الأسرى بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة في إبرام صفقة لاستعادة الأسرى.





رام الله - دنيا الوطنكشف خليل الحية، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته قطر ومصر، وأعلنت الحركة، مساء الاثنين، موافقتها عليه.وقال الحركة، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، إن إن المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة يتضمن 3 مراحل ويشمل انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين وتبادلا للأسرى.وأكد الحية بأن الوسطاء أبلغوا الحركة بأن الرئيس الأميركي جو بايدن "يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق".وأضاف أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، والحركة تنتظر رده، لكنها لم تبلغ بموعد محدد لذلك.وأوضح الحية أنه في اليوم الأول من المرحلة الأولى للاتفاق هناك التزام واضح بوقف العمليات العسكرية مؤقتا وانسحاب جيش الاحتلال إلى مناطق محاذية للحدود داخل قطاع غزة.وشدد أنه لا قيود على عودة النازحين و"هذا نص واضح في مقترح الاتفاق".وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد مفاوضات غير مباشرة على مفاتيح تبادل الأسرى عبر الوساطة القطرية والمصرية.وأكد الحية أن حماس حققت بذلك أهداف وقف إطلاق النار وعودة النازحين والإغاثة وصفقة تبادل جادة، مبينا أن الحركة قدمت التنازل لتفتح الباب "لوقف الحرب المجنونة".