حماس تُبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الإثنين، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأعلنت (حماس) في بيان رسمي، أن هنية "أجرى اتصالًا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المخابرات المصرية، عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في تل أبيب، إن حركة (حماس) وافقت على مقترح مصري معدل لم يحظ بعد بموافقة إسرائيل، "بهدف إحراج وإظهارها كطرف متعنت في المفاوضات، وفي محاولة لإرجاء اجتياح رفح"، وفق قولهم.وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن موساد "تلقى من الوسطاء رد حماس ويعمل على دراسته"؛ وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن المقترح الذي أعنلت حماس أنها وافقت عليه، لم يتم عرضه سابقا على الجانب الإسرائيلي.وذكرت التقارير، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "المفاوضين الإسرائيليين يدرسون رد حماس للرد عليه رسميا"، مشددا على أن المقترح الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه "غير معروف" للطرف الإسرائيلي.