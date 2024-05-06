ممثل عشائر المحافظات الجنوبية يحذر من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح

رام الله - دنيا الوطنأكد ممثل شؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية السيد محمد محمود أبو قايدة، بأن طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء سكان شرق مدينة رفح لاجتياح المدينة التي تؤوي ما يقارب من مليون ونصف من السكان والنازحين سوف يتسبب في كارثة إنسانية كبري بالإضافة إلى حدوث عمليات تهجير قسري.ووجه أبو قايدة، في بيان، الإثنين، مناشدة ونداء عاجل إلي الولايات المتحدة الامريكية خاصة والمجتمع الدولي عامة بالتدخل الفوري والسريع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اجتياح مدينة رفح قبل فوات الأوان حفاظا علي ارواح السكان المدنيين الابرياء الامنين من أطفال ونساء وشيوخ ومنعا لحدوث أي عمليات إبادة جماعية أو تهجير قسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.وشدد بأن الحلول الأمنية والعسكرية لن تجدي نفعا ولن تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة وبأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.