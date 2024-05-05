شؤون فلسطينية

حماس: انتهاء جولة المفاوضات الحالية ووفدنا يغادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة

حماس: انتهاء جولة المفاوضات الحالية ووفدنا يغادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة
جانب من الدمار الهائل في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن  جولة المفاوضات الحالية في القاهرة انتهت، وسيغادر وفدها القاهرة، مساء الأحد، للتشاور مع قيادة الحركة.

وأضافت (حماس)، في تصريح صحفي: "الوسطاء في مصر وقطر ردنا، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".

وأكدت على تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على "الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

في سياق متصل، قال القيادي في حركة (حماس) أسامة حمدان، إن إسرائيل حاولت التركيز على موضوع التبادل ولم تتجاوب مع النقاط التي طرحناها.

وأضاف في تصريحات لـ(التلفزيون العربي)، الأحد، أن "الحركة ناقشت في القاهرة جميع الأفكار بعقل مفتوح وقدمنا إجابات واضحة ومحددة لتحقيق مصالح شعبنا".

وأشار إلى أن هناك تقدماً في المفاوضات، مبينا أن تم الوصول إلى صيغة اتفاق معينة قدمها الوسطاء وبانتظار رد القيادة عليها.

نتنياهو يتمسك بموقفه المتعنت

من جهته، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض إسرائيل لمطالب حركة (حماس) بإنهاء الحرب على قطاع غزة، مقابل صفقة تبادل أسرى، وقال إن ذلك سيسمح ببقاء الحركة في السلطة ويشكل تهديدا لإسرائيل، مشدداً على أن الحرب ستتواصل "حتى تحقيق كافة أهدافها".

وقال نتنياهو، الأحد، في مقطع مصور بثه، ونشره مكتبه، إن إسرائيل "لا يمكن أن تقبل بشرط حماس إنهاء الحرب للموافقة على مقترح الهدنة"، نافياً الاتهامات الداخلية والخارجية بأنه يعرقل الاتفاق.

في عضون ذلك، نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول مطلع، أن قطر وأميركا تمارسان "ضغوطا قصوى" على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات.

وأشار المسؤول المطلع على المفاوضات، إلى إن مدير المخابرات الأميركية يتوجه إلى الدوحة لاجتماع طارئ مع رئيس وزراء قطر

وأوضح أن توجه مدير المخابرات الأميركية إلى قطر يأتي في ظل "اقتراب محادثات غزة من الانهيار".

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