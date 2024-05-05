هنية يكشف أهم شروط حركة حماس للتواصل لاتفاق مع إسرائيل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن حركته حريصة على التوصل لإتفاق شامل ومترابط ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.





وأضاف هنية في بيان أصدره، الأحد، في ظل المباحثات الجارية في القاهر للتوصل لهدنة مستدامة في قطاع غزة، أن "حركة حماس لا تزال حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط ينهي العدوان، ويضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ويحقق صفقة تبادل أسرى جادة".

رام الله - دنيا الوطنوأضاف هنية "هناك تأكيدا على جدية الحركة وإيجابيتها قبل الجولة الحالية من المفاوضات وحماس أجرت سلسلة اتصالات مع الوسطاء ومع فصائل المقاومة، وأجرت اجتماعات ومشاورات مكثفة في الداخل والخارج قبل إرسال وفدها إلى القاهرة".وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أنهم أرسلوا مواقفاً إيجابية ومرنة تهدف إلى وقف العدوان على قطاع غزة و"هو موقف جوهري ومنطقي يؤسس لمستقبل أكثر استقرارا".وتساءل هنية "ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه؟"، مشيراً في بيانه إلى تطرف الحكومة الإسرائيلية بأن "العالم أصبح رهينة لحكومة متطرفة، لديها كم هائل من المشاكل السياسية والجرائم التي اُرتكبت في غزة، وقيادتها تسعى لتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة".