إصابة 10 جنود إسرائيليين بقصف المقاومة الفلسطينية لمعبر (كرم أبو سالم) العسكري

رام الله - دنيا الوطن

قصفت المقاومة الفلسطينية تجمعاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم نوبي قطاع غزة، بقذائف 114 ملليمترا، اليوم الأحد، ووصف الإعلام العبري الحدث بـ"الخطير وغير العادي"، فيما حظر الرقيب العسكري نشر أخبار حول موقع وتفاصيل الاستهداف، وحالات الجرحى وحجم الخسائر.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114 ملليمترا.















وأفادت بعض الصحف والمواقع الإسرائيلية بإصابة ما يصل إلى 10 جنود، بعضهم في حالة خطيرة؛ وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن "الجيش استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين".من جهتها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن ما جرى في كرم أبو سالم "حادث غير عادي" إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وفق تعبيرها.