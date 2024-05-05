الحكومة الإسرائيلية تغلق مكتب الجزيرة تحت ذريعة أنها "قناة تحريضية"

رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إغلاق مكتب الجزيرة القطرية، بعد أن وصفتها بأنها "قناة تحريضية"، وقال رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن حكومته قررت إغلاق مكتب القناة في إسرائيل.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو، أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء، فيما أوصى رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ومسؤولين آخرين "بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل".وبحسب ما نقلت (الجزيرة نت) فإن القرار ينص على، "استنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة".وقد وقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.