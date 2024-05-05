مسؤولون أمريكيون: التوصل إلى اتفاق نهائي بغزة قد يستغرق عدة أيام من المفاوضات

نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل وحماس، قد يستغرق عدة أيام من المفاوضات حتى بعد أن تُعلن حماس قبولها رسميًا.وأضافت القناة: أنه "قد تم إحزار تقدم في الجوانب الفنية للصفقة المحتملة، وإتمامها قد يستغرق أسبوعًا، بسبب الحاجة للاتفاق على بعض التفاصيل المهمة والتي ستكون صعبة".وتابعت: "إدارة بايدن تواصل النظر إلى المفاوضات بـ"تفاؤل حذر"، إذ أنها تتحدث عن إحراز بعض التقدم لكنها ما زالت تدرك أن الجهود السابقة انهارت في اللحظة الأخيرة".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعمد عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار، ويصدر تصريحات ضد الصفقة تحت مسمى (مسؤول دبلوماسي).ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست)، عن صحفيين إسرائيليين، أنهم قرروا "فضح نتنياهو ولعبته الرامية لعرقلة الصفقة"، مشيرةً إلى أن "تصريح نتنياهو تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري".وأضافت: "المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه وهدد بدخول رفح رغما عن أي اتفاق هو بنيامين نتنياهو"، مضيفةً أن "هدف نتنياهو إيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا على مسألة التصعيد العسكري ضد الصفقة".وكانت صحيفة (إسرائيل هيوم)، نقلت عن مصدر سياسي قوله: إن "الأنباء التي تقول إن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب في إطار الصفقة، أو أن إسرائيل ستسمح للوسطاء بتقديم ضمانات لإنهاء الحرب، غير صحيحة".وتابع المسؤول، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه نتنياهو شخصياً: "‏حتى هذه اللحظة لم تتنازل حماس عن مطلبها بوقف الحرب، مما يحبط إمكانية التوصل إلى اتفاق".