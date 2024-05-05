المقاومة الفلسطينية تكثف من قصفها لمحور (نتساريم)

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت ثكنة عسكرية في محور نتساريم بقذائف الهاون.وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق قصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة نيريم في غلاف غزة برشقة صاروخية، كما أعلنت استهداف قوات العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.من جانبها، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطعا مصورا تضمن مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها تجمعا لجنود الاحتلال على خط الإمداد لمحور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة.وكثفت فصائل المقاومة خلال الأيام الماضية قصفها محور نتساريم الذي يربط شرق قطاع غزة بغربه، والذي له أهمية كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عدة، أبرزها فصله شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، وهو ما يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتقسيم القطاع.وخلال المعارك المستمرة يتكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس السبت أن 5 مروحيات أسهمت في إجلاء عدد من الجنود الإسرائيليين جرحوا في معارك قطاع غزة إلى مستشفيات مختلفة.