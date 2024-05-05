شؤون فلسطينية

مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين السابق: حماس جادة بالتوصل لاتفاق وإسرائيل لا تريد

مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين السابق: حماس جادة بالتوصل لاتفاق وإسرائيل لا تريد
وصف مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين السابق، يارون بلوم، الأحد، إرسال حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفداً إلى القاهرة بأنها "جادة في التوصل إلى اتفاق".

وقال بلوم، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "لا أقبل قول نتنياهو بأن حماس ليست جادة، لقد رأينا اثنين من كبار مسؤوليها يصلان إلى القاهرة".

وتابع: "حماس تحاول التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإسرائيل لا تُريد".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعمد عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار، ويصدر تصريحات ضد الصفقة تحت مسمى (مسؤول دبلوماسي).

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست)، عن صحفيين إسرائيليين، أنهم قرروا "فضح نتنياهو ولعبته الرامية لعرقلة الصفقة"، مشيرةً إلى أن "تصريح نتنياهو تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري".

وأضافت: "المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه وهدد بدخول رفح رغما عن أي اتفاق هو بنيامين نتنياهو"، مضيفةً أن "هدف نتنياهو إيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا على مسألة التصعيد العسكري ضد الصفقة".

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