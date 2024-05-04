حماس: ذاهبون إلى القاهرة بروح إيجابية للتوصل إلى اتفاق



وأضافت الحركة في تصريح صحفي: "إذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".



وختمت بيانها بالقول "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".



في سياق متصل، نقل موقع (أكسيوس) عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن يشارك شخصيا في جهود مكثفة للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بغزة، ويَعتبر التوصل لصفقة جديدة "عنصرا حاسما ضمن إستراتيجية أوسع داخليا وخارجيا".



مدير (CIA) يصل القاهرة



وكانت وكالة (رويترز) أفادت، نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية، بوصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، إلى القاهرة الجمعة، لعقد اجتماعات عدة، حيث التقى رئيس المخابرات العامة، عباس كامل، وذلك على ضوء المقترح المصري والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بغزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.





رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجه السبت وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات.