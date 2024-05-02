شؤون فلسطينية

حمدان: إذا أقدم الاحتلال على عملية رفح فسنُوقف التفاوض.. والاتصال مع الضيف والسنوار متواصل

حمدان: إذا أقدم الاحتلال على عملية رفح فسنُوقف التفاوض.. والاتصال مع الضيف والسنوار متواصل
أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، أنّه إذا أقدم الاحتلال على عملية رفح فسيتم وقف التفاوض، مشددًا على أنّ المقاومة لا تتفاوض تحت النار، مبيناً أنّ "العدو يحاول ابتزاز الجميع بموضوع معركة رفح".

وأكد حمدان في حديث عبر قناة (المنار) اللبنانية، أن "أي جنديّ مسلّح على أرض غزة هو عدو للشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة أحبطت مشروع سلطة سياسية جديدة في قطاع غزة".

وكشف حمدان أنّ "الاتصال مع القياديَّين في المقاومة محمد الضيف ويحيى السنوار دائم ومتواصل"، مضيفًا "هناك تنسيق دائم بين محور المقاومة، ومن أهم نتائج هذه المعركة هي أنّ المحور يزداد قدرة وقوة".

وأوضح: "المقاومة تُقاتل في نقاط الاشتباك الأولى وتحقق إصابات في صفوف العدو وألوية النخبة انهارت في غزة"، لافتاً إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يعد مقنعًا لأحد رغم الدعم الأميركي".

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