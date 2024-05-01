بلينكن: نريد الآن هدنة بغزة.. وعلى حماس أن تقبل العرض الجيد جداً

وقال وزير الخارجية الأميركي خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "إن واشنطن مصممة على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس الآن يضمن وقف إطلاق النار وإعادة المخطوفين إلى ديارهم".

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء أن واشنطن تريد اتفاق هدنة في غزة "الآن"واعتبر بلينكن، خلال اجتماعه بهرتسوغ وعائلات الأسرى بتل أبيب، أن حركة المقامة الإسلامية (حماس) هي المسؤولة عن عدم التوصل لاتفاق حتى الآن، وقال إن على الحركة قبول المقترح "الجيد جدا" المطروح حاليا بشأن وقف إطلاق النار، وفق (الجزيرة نت).وقد وصل وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن الهدنة المحتلة والمساعدات لقطاع غزة بعد زيارته الأردن والسعودية، في جولة هي السابعة بالمنطقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.