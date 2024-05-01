شؤون فلسطينية

تركيا تقرر الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

تركيا تقرر الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، أن بلاده قررت الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة، أضاف فيدان أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم، وفق (الجزيرة نت).

وأضاف وزير الخارجية أن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان "أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب"، وأشار إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

أخبار ذات صلة

بلينكن: نريد الآن هدنة بغزة.. وعلى حماس أن تقبل العرض الجيد جداً

بلينكن: نريد الآن هدنة بغزة.. وعلى حماس أن تقبل العرض الجيد جداً

تركيا تقرر الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

تركيا تقرر الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

الكشف عن نص العرض المقدم للتوصل لهدوء مستدام في قطاع غزة

الكشف عن نص العرض المقدم للتوصل لهدوء مستدام في قطاع غزة

نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح بصفقة أو بدونها

نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح بصفقة أو بدونها

وفد حماس يغادر القاهرة للعودة برد مكتوب على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

وفد حماس يغادر القاهرة للعودة برد مكتوب على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

بلينكن: أمام حماس مقترح سخي جداً وآمل أن تتخذ القرار الصحيح سريعاً

بلينكن: أمام حماس مقترح سخي جداً وآمل أن تتخذ القرار الصحيح سريعاً

قناة كان: القيادة الإسرائيلية منقسمة بشأن مستقبل الحرب في غزة

قناة كان: القيادة الإسرائيلية منقسمة بشأن مستقبل الحرب في غزة

ارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة النازحين في غزة ويزيد من البؤس اليومي

ارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة النازحين في غزة ويزيد من البؤس اليومي

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

تفاصيل المقترح المصري الجديد بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بغزة

تفاصيل المقترح المصري الجديد بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بغزة

إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح &quot;قريباً جداً&quot; وبتنسيق مع واشنطن

إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطن

أبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومة

أبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومة

تقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدود

تقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدود

نيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقها

نيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقها

حماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق

حماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق

مصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزة

مصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزة

المراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويا

المراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويا

منوعات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

عربي

منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

&quot;حزب الله&quot; يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

"حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

انفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد

انفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد

قطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السبب

قطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السبب