شؤون فلسطينية

نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح بصفقة أو بدونها

نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح بصفقة أو بدونها
بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، مبيناً أنه لا تغيير في أهداف الحرب على قطاع غزة، وأن إسرائيل لن تقبل بتسوية بخصوص رفح. 

وقال نتنياهو، الثلاثاء، خلال لقائه ممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حسبما نقل عنه مكتبه، إن "فكرة أنّنا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها ليست خياراً مطروحا. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك مع أو بدون اتفاق، من أجل تحقيق النصر الشامل"، وفق تعبيره.

وأوضح - خلال اجتماعه مع العائلات- أنّ احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل، لأن حركة (حماس) ما زالت تتمسك بمواقفها، مشدداً على أن إسرائيل لن تقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.

كما نُقل عن نتنياهو قوبه إنه "تم البدء فعلياً بإجلاء الفلسطينيين عن منطقة رفح جنوب قطاع غزة استعدادا لعملية قريبة هناك، وأن العملية تحظى بموافقة أعضاء مجلس الحرب".

وبدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير إن نتنياهو وعده خلال اجتماع بينهما بدخول الجيش إلى رفح وعدم إنهاء الحرب على غزة.

كما دعا وزير المالية، المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تدمير رفح ودير البلح والنصيرات "بالكامل" واعتبر أنه "من السخرية التفاوض مع شخص لم يكن المفترض أن يكون موجودا".

الأونروا تنفي

وفي السياق ذاته، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن إسرائيل لم تطلب إخلاء رفح من المدنيين حتى الآن، في تصريح ينفي ادعاءات نتنياهو بأن عملية إجلاء سكان المدينة قد بدأت بالفعل.

وأضاف، في إحاطة صحفية، الثلاثاء، أن ثمة قلقاً كبيراً في غزة من هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وعلى عكس ما ادعاه نتنياهو في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد لازاريني أنه حتى الآن لم يُطلب من الناس حتى الآن إخلاء رفح، لكن هناك مخاوف أن يحدث ذلك فعلا إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع لوقف لإطلاق النار.

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو ألغى جلسة لمجلس الحرب كان من المفترض أن تبحث مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

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