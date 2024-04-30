شؤون فلسطينية

وفد حماس يغادر القاهرة للعودة برد مكتوب على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

وفد حماس يغادر القاهرة للعودة برد مكتوب على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار
القيادي بحماس خليل الحية يقود وفد الحركة في مباحثات وقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة، غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد أن تسلم اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار.

وقالت قناة (القاهرة) الإخبارية في وقت متأخر من مساء الاثنين إن وفد حماس غادر القاهرة، مضيفة أنه سيعود مجدداً برد مكتوب على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان الوفد برئاسة القيادي في الحركة خليل الحية قد وصل القاهرة صباح الاثنين، وقالت مصادر إعلامية إن الوفد ناقش مع الوسطاء القطريين والمصريين اقتراحاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لتبادل الأسرى.

في وقت سابق الاثنين، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في غزة، داعياً الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر مطلع على المحادثات أن (حماس) من المتوقع أن ترد على أحدث اقتراح إسرائيلي بخصوص هدنة على مراحل، وقد سلمته السبت.

وذكر المصدر أن هذا يشمل اتفاقاً لقبول إطلاق سراح أقل من 40 أسيراً إسرائيلياً مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيلية ومرحلة ثانية من هدنة تشمل "فترة هدوء مستدام"، وهو رد إسرائيل على مطلب (حماس) بوقف دائم لإطلاق النار.

وبعد المرحلة الأولى ستسمح إسرائيل بحرية الحركة بين شمال وجنوب قطاع غزة وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال المسؤول لـ(رويترز): "لدى حماس بعض التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على مبادرة الحركة، الذي تسلمته من الوسطاء يوم الجمعة".

من جانبه، قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن "الوسطاء قدموا ورقة جديدة تم نقاشها بين فصائل المقاومة وعلى ضوء ذلك توجة وفد حماس إلى القاهرة للحوار حولها".

وأضاف الهندي في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه "بغض النظر عن حقيقة ما يجري تسريبه فإن موقف المقاومة واضح بأنه إذا تم الاستجابة لمطالب الانسحاب ووقف العدوان فإنة يمكن أن نذهب لصفقة تبادل، ولا مجال للمناورة أو المراوغة".  

وأكد على أن المقاومة مرونة بقبولها الانسحاب على مرحلتين، وكذلك إعلان وقف النار في المرحلة الثانية للتبادل.

وأوضح الهندي أن "كل المعطيات على الأرض تهيء الظروف لمغادرة العنجهية والغرور والتهديدات التي اتسم بها تصرف العدو في جولات سابقة". 

وأشار إلى أن الاحتلال عاجز عن تحقيق أي إنجاز على الأرض ولا زال يحصي قتلاه بعد 7 شهور من الجرائم، مع زيادة الاحتقان والضغط الداخلي والخارجي عليه وعلى إدارة بايدن.



وفد إسرائيلي إلى القاهرة

من جهتها، قالت صحيفة (هآرتس) إن وفداً إسرائيلياً سيغادر إلى القاهرة الثلاثاء، لعقد مناقشات مع مسؤولين مصريين بشأن مطلب (حماس) بوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ضمن صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "سيكون محور محادثات الوفد المهني، الذي لا يضم كبار أعضاء المنظومة الأمنية، مطلب حماس بوقف كامل لإطلاق النار".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن "التفاؤل سابق لأوانه. ونحن ننتظر موقف حماس الذي لم يُتخذ بعد، وليس من الواضح ما إذا كانت الحركة ستوافق على الخطوط العريضة أم ستضع العراقيل كما حدث في المرات السابقة".

وتطالب حركة (حماس) بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى، وهو ما يرفضه وزراء إسرائيليون في الحكومة التي يسيطر عليها اليمين المتطرف.

والأحد، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الحكومة في حال وافق على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع (حماس) وأوقف اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

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