بلينكن: أمام حماس مقترح سخي جداً وآمل أن تتخذ القرار الصحيح سريعاً

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في أن توافق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على "مقترح سخي جداً للهدنة في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل"، وفق تعبيره.وقال بلينكن، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يوم الاثنين، "أمام حماس مقترح سخي جداً من جانب إسرائيل"، مضيفاً "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة، آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".وتابع: "يمكننا أن نحدث تغييراً جذرياً في الديناميكية بعد أكثر من ستة أشهر من اندلاع الحرب".ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة، بين مصر وقطر و(حماس)، وفق ما قال مسؤول كبير في الحركة لوكالة (فرانس برس).ويتوقع أن تقدم حركة (حماس) الاثنين ردها على مقترح للتوصل إلى هدنة وصفقة تبادل، وهذا المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات.وتصر حركة (حماس) على مطالبها، وهي ضرورة وقف الحرب المتواصلة للشهر السابع على قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وخاصة محور نتساريم، وعودة النازحين إلى مناطقهم في مدينة غزة والشمال، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار.