دولي

تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. احتجاجات الجامعات الأميركية تتسع وسط مخاوف إلغاء مراسم التخرج

تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. احتجاجات الجامعات الأميركية تتسع وسط مخاوف إلغاء مراسم التخرج
جانب من الاحتجاجات في الجامعات الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
اتسعت الاحتجاجات، يومي السبت والأحد، في مختلف الجامعات الأميركية تضامناً الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو سبعة أشهر.

وشهد حرم العديد من الجامعات الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، مظاهرات ومبيتا داخل الخيام تضامنا مع غزة، وسط قلق من أن تبقى مراسم التخرج السنوية متوقفة في ظل هذه الفعاليات، وندد الطلاب المشاركون في الاحتجاجات بالدعم الأميركي لإسرائيل، مطالبين بقطعه.

في الأثناء، تجاوز عدد الطلاب المعتقلين خلال احتجاجات الجامعات الأميركية 900 طالب، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وشهدت جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية، السبت الماضي، انطلاق مفاوضات بين الطلاب وإدارة الجامعة بشأن المظاهرات المقامة داخل الحرم الجامعي.

بدورها، شهدت جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، صدامات، الأحد، بين مؤيدين لإسرائيل ومتضامنين مع فلسطين، وهو ما استدعى تدخل قوات الأمن.

أما في جامعة جنوب كاليفورنيا، فقد تم السماح للطلاب المؤيدين لفلسطين بدخول الحرم الجامعي بعد أيام من حرمانهم من ذلك.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة كاليفورنيا التقنية قرارا بـ"الإغلاق الاضطراري" بعد أن ملأ طلاب متظاهرون من أجل فلسطين، قاعتين فيها، وذلك بالتوازي مع قرار آخر بتأجيل مراسم التخرج.

وإلى مدينة سانت لويس، حيث شهدت توقيف الشرطة الأميركية المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، السبت، بجامعة واشنطن.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة كاليفورنيا التقنية قرارا بـ"الإغلاق الاضطراري" بعد أن ملأ طلاب متظاهرون من أجل فلسطين، قاعتين فيها، وذلك بالتوازي مع قرار آخر بتأجيل مراسم التخرج.

وإلى مدينة سانت لويس، حيث شهدت توقيف الشرطة الأميركية المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، السبت، بجامعة واشنطن.

وفي بيان صادر عنها، قالت الجامعة إنه تم توقيف 100 شخص ممن شاركوا في المظاهرات الطلابية بالجامعة، بينهم 23 طالبا و4 موظفين.

كذلك أوقفت شرطة بوسطن، السبت، 102 شخص خلال فض احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعة نورث إيسترن، كما أزالت قوات الشرطة خيم الطلاب المتظاهرين.

اتساع الاحتجاجات

في الأثناء، شهدت جامعتا بلومنغتون وأريزونا احتجاجات طلابية مشابهة، نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، أعلن أكاديميون بجامعات كاليفورنيا، وجورجيا وتكساس إجراء تصويت لحجب الثقة عن إدارة الجامعة، في خطوة رمزية للاحتجاج على معاقبتها الطلاب المحتجين بالإقصاء أو إجراءات قانونية أخرى.

وتتواصل احتجاجات الجامعات الأميركية بالتوازي مع اتساع رقعتها في جامعات دول أخرى مثل أستراليا، وفرنسا ومصر، في خطوة للتضامن مع فلسطين وقطاع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، حيث شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

أخبار ذات صلة

تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. احتجاجات الجامعات الأميركية تتسع وسط مخاوف إلغاء مراسم التخرج

تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. احتجاجات الجامعات الأميركية تتسع وسط مخاوف إلغاء مراسم التخرج

تل أبيب تستعد لإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار

تل أبيب تستعد لإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار

إعلام إسرائيلي: 30 جندياً في الاحتياط يرفضون الاستعداد لاجتياح رفح

إعلام إسرائيلي: 30 جندياً في الاحتياط يرفضون الاستعداد لاجتياح رفح

تصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

تصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

بايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسية

بايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسية

نتنياهو يصف قرار أمريكي بـ &quot;انحطاط أخلاقي وسخافة&quot;

نتنياهو يصف قرار أمريكي بـ "انحطاط أخلاقي وسخافة"

إسرائيل تستدعي سفراء الدول المؤيدة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة &quot;لتقديم احتجاج قوي&quot;

إسرائيل تستدعي سفراء الدول المؤيدة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة "لتقديم احتجاج قوي"

الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر

الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح &quot;قريباً جداً&quot; وبتنسيق مع واشنطن

إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطن

تقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدود

تقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدود

نيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقها

نيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقها

حماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق

حماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق

مصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزة

مصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزة

المراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويا

المراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويا

اتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين

اتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين

مسؤولون أميركيون:إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح..وحماس ستظلّ قوة بغزة بعد الحرب

مسؤولون أميركيون:إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح..وحماس ستظلّ قوة بغزة بعد الحرب

منوعات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

عربي

منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

&quot;حزب الله&quot; يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

"حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

انفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد

انفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد

قطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السبب

قطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السبب