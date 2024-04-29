تل أبيب تستعد لإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن تل أبيب تستعد لإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال محتملة بشأن تصرفاتها في غزة، فيما حذر ووزير الخارجية الإسرائيلي من رد فعل عنيف.وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أصدرت تعليمات لسفاراتها في الخارج بالاستعداد لرد فعل عنيف "معاد للسامية"، على حد وصفها، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد كبار القادة الإسرائيليين، وضباط الجيش، بسبب أفعالهم في غزة، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتزل هاليفي.وأضافت (جيروزاليم بوست) أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس بعث برسائل حول هذا الموضوع إلى البعثات الإسرائيلية والمنظمات اليهودية في الخارج، مقترحًا أن تعمل الأخيرة مع السلطات المحلية على تعزيز الأمن، كما تحدث مع وزير شؤون الشتات "عميحاي شيكلي" حول هذه القضية.في السياق، لفتت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدرأي بيان رسمي بشأن الإجراءات المعلقة، منذ أن أكد المدعي العام "كريم خان" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أنه يحقق في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، فيما تخشى إسرائيل أن يخطط خان لإصدار أوامر اعتقال في المستقبل القريب، وربما حتى هذا الأسبوع.ووفق الصحيفة، قال كاتس، إنهم يتوقعون من المحكمة الجنائية الدولية أن تمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المستويين السياسي والأمني، مضيفًا أنه "لا يوجد شيء أكثر تشويها من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها"، ضد من وصفه بـ"العدو القاتل الذي يدعو علنا إلى تدمير دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"حملة جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة لتدمير حماس".