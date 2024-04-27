شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: إزالة الركام من قطاع غزة قد تستغرق 14 عاماً

الأمم المتحدة: إزالة الركام من قطاع غزة قد تستغرق 14 عاماً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته في قطاع غزة بحوالي 37 مليون طن، لافتة إلى أن عملية إزالته قد تستغرق 14 عاماً، وذلك مع تواصل الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة والغارات المكثفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال بير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام: "لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع".

وأشار خلال تصريح صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "إزالتها ستسغرق 14 عاماً" على افتراض استخدام حوالي مئة شاحنة.

وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.

واعتبر لودهامار أن "ما لا يقل عن 10%" من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الانقاض.

وتحدث عن اجتماع عُقد مؤخراً في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خُصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات.

ويأتي ذلك "استعداداً لما قد يحدث وللتدخل في غزة".

وينطلق تصريح المسؤول من خبرته في هذا المجال فقد سبق وتولى المهمة نفسها في العراق "ولكن على نطاق أضيق".

وأوضح أن "65% من المباني المدمرة سكنية" في قطاع غزة.

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