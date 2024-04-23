دولي

بايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسية

بايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسية
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في اليوم العالمي للأرض عن منح فيدرالية بقيمة سبعة مليارات دولار لمشروعات الطاقة الشمسية السكنية التي تخدم أكثر من 900 ألف من الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال بايدن يوم الاثنين في حديقة برينس ويليام فورست بارك في تريانغل بولاية فرجينيا: "على الرغم من الدمار الهائل في الولايات الحمراء والزرقاء، لا يزال هناك من ينكرون أن المناخ في أزمة"، موجها انتقادات خاصة إلى مؤيدي حركة "MAGA" (فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) التي يتزعمها سلفه دونالد ترامب.

وأضاف: "لا يبدو أن أصدقائي الجمهوريين في حركة MAGA يعتقدون أن هذه أزمة.. إنهم يريدون في الواقع إلغاء قانون خفض التضخم، الذي يوفر التمويل للغالبية العظمى من هذه المشاريع، وإلغاء الحماية للهواء النظيف والمياه النظيفة".

ويأتي إعلان بايدن في الوقت الذي يعمل فيه على تنشيط وجذب الناخبين الشباب لإعاده انتخابه، حيث أعلن بايدن أيضا عن برنامج لإعداد الشباب لوظائف في الصناعات المتعلقة بالمناخ مما يخلق 200 ألف فرصة عمل في 36 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو، وهي متاحة للشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة لمعالجة تغير المناخ.

ويشكل الناخبون الشباب المدافعون عن البيئة، فئة انتخابية هامة لبايدن في السباق الانتخابي لمواجهة منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب في نوفمبر المقبل.

وتوفر الإدارة الأميركية 7 مليارات دولار من خلال مسابقة لتقديم المنح من خلال وكالة حماية البيئة، ووفق قانون الحد من التضخم الذي تم تمريره العام الماضي في الكونغرس، والذي يوفر عدة بنود مالية لمكافحة التغير المناخي.

ويستفيد من هذه المنح حوالي 60 وكالة حكومية ومؤسسة غير ربحية لمساعدة المجتمعات الفقيرة على استخدام الطاقة الشمسية، خاصة في ولايات ألاسكا وأريزونا ونيومكسيكو وكولورادو.

وتتولى وكالة حماية البيئة، التي كشفت الاثنين عن المستفيدين 60 يوما من توزيع المنح، ويتوقع أن تؤدي هذه المشاريع في نهاية المطاف إلى خفض الانبعاثات بما يعادل 30 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتوفير 350 مليون دولار للأسر سنويا، وفقا لكبار المسؤولين في الإدارة.

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