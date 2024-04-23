الخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنيين

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن لا سبيل للقيام بعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لا تضر بالمدنيين.وقالت الخارجية الأمريكية، إن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تضمن عدم عرقلة دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرةً إلى أن واشنطن تواصل توضيح ذلك لإسرائيل.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: أن واشنطن لا تريد إجلاءً للفلسطينيين من رفح إلا إذا كان ذلك للعودة إلى منازلهم، مستدركاً أن الولايات المتحدة "لا تعتقد أن هناك أي طريقة فعالة لإجلاء 1,4 مليون فلسطيني من رفح".