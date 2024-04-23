شؤون فلسطينية

اتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين

اتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
اجتمع، الخميس الماضي، ممثلون عن مواقع إلكترونية فلسطينية واتفقوا على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين، برعاية نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وحضر الاجتماع ممثلون عن أحد عشر موقع إلكترونيا ووكالة أنباء وصحف مستقلة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، واتفقوا على إنشاء هيئة تأسيسية للجمعية.

وقد ضمت الهيئة التأسيسية، من الضفة الغربية كلا من: صدى نيوز، ووكالة معا، وشبكة فلسطين الإخبارية، وموقع دوز، ووطن للأنباء، بالإضافة إلى جريدة القدس.

وكذلك ضمت الهيئة التأسيسية من قطاع غزة، كلا من: سوا الإخبارية، والبوابة 24، ودنيا الوطن، وقدس نت بالإضافة إلى الرياضية online .

واتفق المشاركون في الاجتماع على الالتزام بإتمام إجراءات الترخيص، وفتح باب العضوية، وفق النظام والقانون، لكافة المواقع الإلكترونية والصحف ووكالات الأنباء المستقلة، ووضع الهيكل العام للجمعية بأسرع وقت ممكن، بما يتضمن ضمّ جميع الناشرين تحت جسم الجمعية، وفق النظام الداخلي المقرر، وإجراء انتخابات الهيئة الإدارية قبل نهاية العام الجاري، وفقا للنظام المُعد، على أن يكون مقر الجمعية في مدينة رام الله.

وجرى خلال الاجتماع توزيع مناصب الهيئة التأسيسية للجمعية على النحو التالي:

الأستاذ رائد عثمان، رئيسا.

الأستاذة أمنية أبو الخير، نائبا للرئيس.

الأستاذ سامي عيسى، أمينا للسر.

الأستاذة جلاء أبو عرب، أمينا للصندوق.

الأستاذ مصعب جابر، والأستاذ منجد جادو، للجنتي العلاقات الخارجية والداخلية.

وعضوية باقي أعضاء الهيئة التأسيسية.

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