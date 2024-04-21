نتنياهو: سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس خلال الأيام المقبلة



فيما قالت صحيفة (معاريف)، إن "نتنياهو يُلمح بتصريحاته وتهديداته الأخيرة إلى عملية رفح".





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستزيد خلال الأيام المقبلة الضغط العسكري والسياسي على حماس، من أجل إجبار الحركة على "إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بغزة، وتحقيق النصر".وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أنه "لسوء الحظ، حتى الآن، رفضت حماس بشكل قاطع جميع المقترحات الخاصة بالإفراج عن الأسرى"، وذلك في رد على الانتقادات الداخلية المتزايدة التي تتهمه بأنه لا يفعل ما يكفي لتأمين إطلاق سراحهم.وزعم نتنياهو أن "حماس، وبدل التراجع عن مواقفها، تقوم بالبناء على الانقسام داخلنا، وتستمد التشجيع من الضغوط الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، فهي لا تؤدي إلا إلى تشديد شروطها للإفراج عن الأسرى".وأضاف: "بسبب ذلك سنوجه لها ضربات إضافية ومؤلمة، وسيحدث ذلك قريباً".وتعقيباً على تصريحات نتنياهو، نقلت صحيفة (هآرتس) عن مصدر عسكري، قوله: "إذا لم تكن حماس، بعد ما يقارب سبعة أشهر من هذا الضغط العسكري الكبير، على وشك إطلاق سراح جميع الأسرى، فربما يتعين علينا إعادة النظر في هذه التصريحات".