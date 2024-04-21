شؤون فلسطينية

إسرائيل تستعد لمهاجمة أسطول تركي لكسر الحصار عن غزة

إسرائيل تستعد لمهاجمة أسطول تركي لكسر الحصار عن غزة
أرشيفية
قالت (قناة 12) الإسرائيلية، أمس السبت، إن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات تمهيدا لاستيلاء مسلح محتمل على "أسطول الحرية 2" المقرر إبحاره من تركيا خلال أيام لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكرت القناة أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل تستعد لإبحار "أسطول الحرية" من تركيا إلى قطاع غزة والذي من المقرر أن يتم في بداية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الناشطين من عدة بلدان في القافلة البحرية، لكن في إسرائيل تنظر إلى كسر الحصار كمحاولة استفزاز.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه وفي الأيام الأخيرة نفذت تل أبيب سلسلة من الإجراءات السياسية وبدأت أيضا بالاستعدادات الأمنية لاحتمال استيلاء مسلح على السفينة "مرمرة 2".

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تستعد لاحتمال أن يكون من الضروري وقف الأسطول الذي سيكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ووفق القناة، بدأت إسرائيل سلسلة من التحركات السياسية أمام دول أوروبية (لم تسمها) بمساعدة الولايات المتحدة، دون أن توضح القناة طبيعة هذه التحركات.

ومضت القناة قائلة: "في الوقت نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي أيضا التدريب والتحضير لمداهمة السفينة وبدأ مقاتلو "شايطيت 13" (وحدة النخبة في البحرية الإسرائيلية) في التدرب على مداهمة السفينة والاستعداد لكل سيناريو محتمل، ما يعيد إلى الأذهان الأحداث التي شهدها أسطول مرمرة عام 2010".

ووفق المصدر ذاته، أصيب مقاتل من "شايطيت 13" بعد سقوطه من حبل يتدلى من مروحية من ارتفاع عدة أمتار خلال التدريب على مداهمة أسطول الحرية.

ويستعد "أسطول الحرية" الدولي للإبحار خلال الأيام المقبلة إلى قطاع غزة وعلى متنه نحو 5500 طن من المساعدات الإنسانية.

وعقد الخميس أول مؤتمر صحفي على متن السفينة "مرمرة 2" استعدادا لإبحارها، وهي واحدة من ثلاث سفن من المقرر أن تبحر إلى غزة في المستقبل القريب بمشاركة نشطاء من ألمانيا وماليزيا والنرويج والأرجنتين وإسبانيا وكندا وجنوب إفريقيا.

والجمعة، عقد مؤتمر صحفي في حوض خاص لبناء السفن بمنطقة توزلا في إسطنبول لتقديم معلومات عن الأسطول المزمع انطلاقه قريبا بمشاركة نحو 1000 شخص.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، أعلنت الضابطة الأمريكية المتقاعدة والدبلوماسية السابقة آن رايت، عن افتتاح حملة "أسطول الحرية لغزة".

وأشارت رايت إلى مشاركتها الحملة عام 2010 عبر سفينة "مافي مرمرة" التي انطلقت برفقة 7 سفن مختلفة بمشاركة أشخاص من عشرات الدول.

وأوضحت أنه يجب على الضمير الدولي وجميع الناس التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وممارسة الضغوط من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة.

جدير بالذكر أنه وفي 31 مايو 2010 شن سلاح البحرية الإسرائيلي هجوما على سفينة "مافي مرمرة" في المياه الدولية قرب شواطئ قطاع غزة وأسفر الهجوم عن مقتل 10 متضامنين أتراك.

وكانت "مافي مرمرة" ضمن "أسطول الحرية" وهو مجموعة من 6 سفن اثنتان منها تتبعان لهيئة الإغاثة الإنسانية "IHH" التركية.

وحملت السفن الست على متنها نحو 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية.

من المهم الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قررت عدم محاكمة إسرائيل على أحداث سفينة "مرمرة" قبالة شواطئ غزة عام 2010.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تستعد لمهاجمة أسطول تركي لكسر الحصار عن غزة

إسرائيل تستعد لمهاجمة أسطول تركي لكسر الحصار عن غزة

برنامج الأغذية العالمي يوافق على نقل المساعدات لغزة عن طريق الميناء العائم

برنامج الأغذية العالمي يوافق على نقل المساعدات لغزة عن طريق الميناء العائم

الإضراب الشامل يعم محافظات الوطن تنديدا بمجزرة مخيم نور شمس

الإضراب الشامل يعم محافظات الوطن تنديدا بمجزرة مخيم نور شمس

شهيدان برصاص الاحتلال شمال شرق الخليل

شهيدان برصاص الاحتلال شمال شرق الخليل

مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رامي حمد الله

مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رامي حمد الله

الرئيس عباس: &quot;الفيتو&quot; الأميركي مخيب للآمال وغير مسؤول

الرئيس عباس: "الفيتو" الأميركي مخيب للآمال وغير مسؤول

الرئاسة الفلسطينية: المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تترجم إلى آلاف الضحايا الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تترجم إلى آلاف الضحايا الفلسطينيين

&quot;فتح&quot; تعلن إضراباً شاملاً حدادا على شهداء طولكرم وغزة

"فتح" تعلن إضراباً شاملاً حدادا على شهداء طولكرم وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رامي حمد الله

مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رامي حمد الله

الإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزة

الإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزة

شهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرم

شهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرم

جمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطين

جمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطين

إسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة

إسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة

صحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطر

صحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطر

عشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح

عشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح

&quot;عملية بطيئة وتدريجية&quot;.. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفح

"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفح

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

عربي

انفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد

انفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد

قطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السبب

قطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السبب

وزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزة

وزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزة

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس