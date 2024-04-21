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"حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

"حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه للتجهيزات التجسسية في موقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر"مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

هذا وأعلن "حزب الله" عن تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي مستهدفا ‏مبنيين بمستوطنة شلومي ومبنيين آخرين بالمطلة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم من جنوب لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار في الممتلكات الزراعية في أفن مناحم عقب سقوط عدد من الصواريخ.

ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع، تخوفا من اتساع رقعة الحرب.

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