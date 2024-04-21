"فتح" تعلن إضراباً شاملاً حدادا على شهداء طولكرم وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأقاليم الشمالية، الإضراب الشامل، اليوم الأحد، حداداً على أرواح شهداء طولكرم وغزة.ودعت الحركة "كافة أبناء شعبنا إلى الوحدة، اسنادا لأهلنا في طولكرم وغزة".كما أعلن اتحاد المعلمين، أنه التزاما بقرار القوى الوطنية يكون يوم الأحد، يوم إضراب شامل في كافة مدارس الوطن ومديريات التربية والوزارة.وأعلنت النقابة العامة لعمال النقل، الالتزام بالإضراب العام، كتعبير عن الاسناد والدعم لأهلنا في غزة وطولكرم، واستنكارنا الشديد للعدوان الذي يستهدف الأبرياء وينتهك حقوق الإنسان.