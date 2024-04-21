شؤون فلسطينية

16 شهيدا بينهم تسعة أطفال بغارات إسرائيلية على منازل في رفح

16 شهيدا بينهم تسعة أطفال بغارات إسرائيلية على منازل في رفح
قصف رفح (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 16 مواطنا على الأقل بينهم تسعة أطفال، فجر الأحد، جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي اليوم الـ 198 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في القطاع مما أوقع شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ثمانية مواطنين بينهم خمسة أطفال وامرأتان، في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح، كما استشهد خمسة مواطنين بينهم أربعة أطفال، وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق المدينة.

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة، أن مواطنا وطفله وزوجته الحامل استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، في قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في المخيم.

وفي هذا السياق، أعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثث 50 شهيدا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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