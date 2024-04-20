دولي

بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدة

بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (بلومبرغ)، السبت، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة "المزيد من قذائف الدبابات والمركبات القتالية لتجديد الاحتياطات لديها"، وسط التوتر المتزايد مع إيران واستمرار حربها على قطاع غزة.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر: إن "إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة المزيد من الذخيرة للدبابات والمركبات التكتيكية"، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى أن إسرائيل ترغب بتجديد وتعزيز المخزون الموجود لديها، وسط العمليات القتالية في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) نقلا عن مسؤولين أمريكيين: إن إدارة البيت الأبيض تدرس إمكانية إبرام صفقات جديدة لإرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد على مليار دولار.

وأضافت: "في إطار الصفقات المحتملة، يجري النظر في تسليم الجانب الإسرائيلي ذخيرة دبابات عيار 120 مم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 مم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار".

وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون من شأنه تخصيص 26.38 مليار دولار من الميزانية الأمريكية لدعم إسرائيل فيما يتعلق بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك مواجهة التهديدات من إيران ووكلائها، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم السبت.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون: "إنه سيحاول تقديم المساعدات اللازمة لإسرائيل، عقب الهجوم الإيراني الذي تعرضت له قبل أيام".

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