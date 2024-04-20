انفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل العراقية مهند العنزي، فجر السبت، أن قصفا استهدف قاعدة (كالسو) العسكرية في المحافظة واسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص.وذكر العنزي في تصريح صحفي، نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا)، أنن القاعدة شهدت خمسة انفجارات نتيجة قصف بطائرة دون طيار على مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي فيها.وأعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم)، أنّ الولايات المتحدة "لم تنفّذ ضربات" في العراق الجمعة.وكتبت سنتكوم عبر منصّة "إكس" "نحن على علم بمعلومات تزعم أنّ الولايات المتحدة نفّذت غارات جوّية في العراق اليوم. هذه المعلومات خاطئة"، وذلك في إشارة منها إلى "القصف" الذي استهدف قاعدة عسكريّة في وسط العراق.