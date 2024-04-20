شؤون فلسطينية

الإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزة

الإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، أنها أطلقت عملية إغاثة واسعة في خانيونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة، حيث تخطط لإعادة تأهيل مستشفى رئيسي في المنطقة، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى "أن الإمارات كانت أول حكومة أجنبية تصل إلى خانيونس لتقديم مساعدات للمدينة الواقعة في جنوب القطاع والتي بدأ سكانها بالعودة منذ انسحاب القوات الإسرائيلية منها أوائل نيسان/ أبريل بعد أشهر من القتال العنيف".

وقالت: "توجه فريق من المتطوعين إلى مدينة خانيونس في جولة ميدانية إغاثية واسعة قدموا من خلالها الدعم اللازم للأسر الفلسطينية".

وأضافت أن الإمارات "سيّرت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة السكان بعد عودتهم لمنازلهم التي غادروها منذ عدة شهور". حيث بدأ آلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي وسط دمار مروع لحق بالمدينة.

وذكرت الوكالة أن الإمارات تسعى إلى "إعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس خلال الفترة المقبلة" بعد توقفه عن العمل بسبب القتال.

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