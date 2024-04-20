شؤون فلسطينية

إسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة

إسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن الحكومة الإسرائيلية، بعد سلسلة اجتماعات سرية، قررت إطلاق "حملة سياسية وقضائية لمنع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي من إصدار أوامر اعتقال دولية بحق عدد كبير من القادة السياسيين والعسكريين"، في مقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق معهم في شبهات ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وحسب (القناة 12) للتلفزيون الإسرائيلي، فإن الحكومة كانت واعيةً لهذا الخطر، وأجرت عدة مداولات سرية بشأنه خلال الشهور الستة الماضية. ولكن معلومات وردت إليها في اليومين الأخيرين تظهر أن تطورات جديدة تؤكد أن الخطر في إصدار أوامر اعتقال بات قريباً جداً أكثر من التصورات السابقة.

وأضافت القناة: أن "هناك احتمالاً بأن تصدر أوامر الاعتقال الأولى في نهاية الشهر الحالي. ويبدو أن هذه المعلومات تعززت عندما التقى نتنياهو مع وزيري الخارجية البريطاني ونظيرته الألمانية في إسرائيل قبل يومين".

وتابعت: "فقد طلب نتنياهو منهما الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه القضية والعمل على إجهاض محاولات أعداء إسرائيل لإفقادها شرعيتها".

وفي الليلة نفسها (الثلاثاء)، عقدت جلسة مشاورات بقيادة نتنياهو، شارك فيها كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف لفين، وعدد من كبار رجال القضاء والخبراء في القانون الدولي. ورأى المجتمعون أن هناك "تطوراً درامياً حصل في لاهاي يجعل قضية إصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو ورفاقه واقعية جداً".

وبناءً على هذه المعلومات، تقرر تنظيم حملة سياسية وقانونية دولية لمنع هذا التطور، مع الأخذ بالاعتبار أن التهمة الأساسية تتعلق بالممارسات الإسرائيلية على الأرض في غزة، حيث يقتل عدد كبير من المدنيين وتُباد عائلات بأكملها لا علاقة لها بـحركة (حماس)، ويوجد نقص شديد في الغذاء والأدوية والخدمات الطبية. ومن ضمن معالجة هذه القضية طلب الخبراء من الجيش الإسرائيلي إحداث تغيير على الأرض.

كما طلب نتنياهو حث وزرائه عن التوقف عن إطلاق تصريحات هوجاء تجاه غزة والفلسطينيين، لأن كل تصريح يتم تسجيله وطرحه على المحكمة.

وحسب تقدير الخبراء، فإن إسرائيل واجهت وضعاً كهذا في الماضي، وتمكنت من إجهاض الاعتقالات، خصوصاً للمسؤولين الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، مثل رئيس الحكومة والوزراء. لكنها تخشى أن تفشل في الجهود الدولية إذا استمرت الحرب.

أخبار ذات صلة

شهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرم

شهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرم

جمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطين

جمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطين

إسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة

إسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة

صحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطر

صحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطر

عشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح

عشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح

&quot;عملية بطيئة وتدريجية&quot;.. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفح

"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفح

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجون

المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

نتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيل

نتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيل

مؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة

مؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة

شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيد

شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيد

جيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزة

جيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزة

الكشف عن تفاصيل رد حماس على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

الكشف عن تفاصيل رد حماس على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

إعلام الاحتلال: نتنياهو أرجأ موعداً كان محدداً لاجتياح رفح

إعلام الاحتلال: نتنياهو أرجأ موعداً كان محدداً لاجتياح رفح

الاحتلال يعثر على المستوطن المفقود مقتولاً.. والمستوطنون يكثفون عدوانهم على قرى فلسطينية

الاحتلال يعثر على المستوطن المفقود مقتولاً.. والمستوطنون يكثفون عدوانهم على قرى فلسطينية

استشهاد فلسطينييْن في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

استشهاد فلسطينييْن في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل