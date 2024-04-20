شؤون فلسطينية

صحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطر

صحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، السبت، أن القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تبحث احتمال نقل مقرها إلى خارج قطر، وذلك مع تزايد ضغوط أعضاء الكونغرس الأميركي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والحركة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم: إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، إحداهما سلطنة عمان، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مغادرة حماس قطر يمكن أن تحبط المحادثات الحساسة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين في غزة"، كما أنه "قد يجعل من الصعب على إسرائيل والولايات المتحدة نقل رسائل إلى الحركة التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية".

وقال وسيط عربي مطلع للصحيفة الأميركية: "توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى مع عدم وجود إشارات أو احتمالات تذكر لاستئنافها في أي وقت قريب، كما أن انعدام الثقة يتزايد بين حماس والمفاوضين".

وقال وسيط عربي آخر: "احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل أصبح ممكناً جداً".

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