عشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح



كما استشهد تسعة مواطنين، من بينهم ستة أطفال، بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية، منزلاً لعائلة رضون، بحي تل السلطان، غربي رفح.



وأغارت الطائرات الإسرائيلية، على أراض زراعية في حي البراهمة وحي الشعوت، قرب الحدود الفلسطينية المصرية، دون وقوع إصابات.





رام الله - دنيا الوطناستشهد عشرة مواطنين فلسطينيين، من بينهم أطفال، فجر السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطنة رنا جربوع (الرياطي)، 38 عاما، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل بجوار المقبرة الشرقية في حي السلام، شرقي رفح.