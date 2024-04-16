نتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، "لدينا ثلاثة أهداف: الأول القضاء على حماس، والثاني إعادة المختطفين والثالث التأكد من أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".وبشأن تصاعد التوتر بين حزب الله وإيران ضد إسرائيل، أضاف نتنياهو "نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا في كل الساحات"، وفق (سكاي نيوز عربية)وزعم نتنياهو، خلال لقائه مجندي الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المعينين لمهام قتالية في لوائي (جولاني و جفعاتي)، أن " إيران تقف خلف حماس، وخلف حزب الله"؛ مدعياً أنهم يخوضون حرباً للدفاع عن انفسهم في كل الساحات.