الصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران

رام الله - دنيا الوطندعى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، المجتمع الدولي لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن يصرف الاهتمام بعيداً عن غزة من خلال تصعيد مواجهته مع إيران، مشيراً إلى أن الأردن لن تكون ساحة لحرب إقليمية ولن يسمح بتعريض البلاد للخطر.وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية في برلين أنالينا بيربوك، إن إيران ردت على الهجوم على قنصليتها وأعلنت أنها لا تريد التصعيد أكثر.كما أضاف "يجب أن نمنع أيضا نتنياهو من أن يصرف الأنظار عما يجري في غزة ليكون التركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".