شؤون فلسطينية

الصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران

الصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
دعى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، المجتمع الدولي لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن يصرف الاهتمام بعيداً عن غزة من خلال تصعيد مواجهته مع إيران، مشيراً إلى أن الأردن لن تكون ساحة لحرب إقليمية ولن يسمح بتعريض البلاد للخطر.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية في برلين أنالينا بيربوك، إن إيران ردت على الهجوم على قنصليتها وأعلنت أنها لا تريد التصعيد أكثر.

كما أضاف "يجب أن نمنع أيضا نتنياهو من أن يصرف الأنظار عما يجري في غزة ليكون التركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

أخبار ذات صلة

نتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيل

نتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيل

الصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران

الصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران

مؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة

مؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة

لماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟

لماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟

شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيد

شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيد

جيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزة

جيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزة

الكشف عن تفاصيل رد حماس على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

الكشف عن تفاصيل رد حماس على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

إعلام الاحتلال: نتنياهو أرجأ موعداً كان محدداً لاجتياح رفح

إعلام الاحتلال: نتنياهو أرجأ موعداً كان محدداً لاجتياح رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعثر على المستوطن المفقود مقتولاً.. والمستوطنون يكثفون عدوانهم على قرى فلسطينية

الاحتلال يعثر على المستوطن المفقود مقتولاً.. والمستوطنون يكثفون عدوانهم على قرى فلسطينية

استشهاد فلسطينييْن في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

استشهاد فلسطينييْن في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

استشهاد 29 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي بمدينة غزة

استشهاد 29 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي بمدينة غزة

جيش الاحتلال يستهدف مجموعة من الصحفيين في المخيم الجديد بالنصيرات

جيش الاحتلال يستهدف مجموعة من الصحفيين في المخيم الجديد بالنصيرات

هذا ما قاله هنية عن اغتيال أبنائه الثلاثة

هذا ما قاله هنية عن اغتيال أبنائه الثلاثة

الصحة: جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة

الصحة: جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة

جيش الاحتلال يستهدف محيط أبراج الصالحي بمخيم النصيرات

جيش الاحتلال يستهدف محيط أبراج الصالحي بمخيم النصيرات

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في النصيرات وسط القطاع

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في النصيرات وسط القطاع

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل