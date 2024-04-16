مؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وأضافت شامداساني "يجب عدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها".





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف قافلة مساعدات في الأول من نيسان/ أبريل، مما أدى عن لمقتل عمال إغاثة دوليين تابعين لمؤسسة (ورلد سنترل كتشن).

رام الله - دنيا الوطنقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن "إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة، على الرغم من تأكيدات إسرائيل وغيرها على أن العراقيل تم تقليلها"وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف "تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية"، مكررة دعوات من أجل السماح بوصول المساعدات دون قيود، وفق (رويترز).