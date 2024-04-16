وزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل آل سعود: أن "الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ليست كافية وعلينا تسريع دخول المساعدات،فموت سكان غزة بسبب الجوع يؤكد أن النظام الدولي فشل بالمطلق في التعامل مع الوضع في القطاع".





وشدد على أنه لا مبرر لمنع وصول المساعدات لسكان غزة وأنه "هناك كيل بمكيالين في ما يتعلق بمأساة القطاع"، وفق (الجزيرة نت).





وأضاف وزير الخارجية السعودي، "لقد تحرك العالم مع مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة بينما يتجاهل مقتل أكثر من 33 ألفا حتى الآن، ونحن نحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولا نريد مزيدا من النزاع في المنطقة".













رام الله - دنيا الوطن