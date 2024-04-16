عربي

وزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزة

وزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي فيصل آل سعود: أن "الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ليست كافية وعلينا تسريع دخول المساعدات،فموت سكان غزة بسبب الجوع يؤكد أن النظام الدولي فشل بالمطلق في التعامل مع الوضع في القطاع".

وشدد على أنه لا مبرر لمنع وصول المساعدات لسكان غزة وأنه "هناك كيل بمكيالين في ما يتعلق بمأساة القطاع"، وفق (الجزيرة نت).

وأضاف وزير الخارجية السعودي، "لقد تحرك العالم مع مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة بينما يتجاهل مقتل أكثر من 33 ألفا حتى الآن، ونحن نحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولا نريد مزيدا من النزاع في المنطقة".




أخبار ذات صلة

وزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزة

وزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزة

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

الاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله

الاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله

الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان

الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعثر على المستوطن المفقود مقتولاً.. والمستوطنون يكثفون عدوانهم على قرى فلسطينية

الاحتلال يعثر على المستوطن المفقود مقتولاً.. والمستوطنون يكثفون عدوانهم على قرى فلسطينية

استشهاد فلسطينييْن في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

استشهاد فلسطينييْن في طوباس وطولكرم.. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة

استشهاد 29 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي بمدينة غزة

استشهاد 29 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي بمدينة غزة

جيش الاحتلال يستهدف مجموعة من الصحفيين في المخيم الجديد بالنصيرات

جيش الاحتلال يستهدف مجموعة من الصحفيين في المخيم الجديد بالنصيرات

هذا ما قاله هنية عن اغتيال أبنائه الثلاثة

هذا ما قاله هنية عن اغتيال أبنائه الثلاثة

الصحة: جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة

الصحة: جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة

جيش الاحتلال يستهدف محيط أبراج الصالحي بمخيم النصيرات

جيش الاحتلال يستهدف محيط أبراج الصالحي بمخيم النصيرات

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في النصيرات وسط القطاع

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في النصيرات وسط القطاع

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

قطر ترد على ادعاءات أمريكية تتهم بها الدوحة بتمويل حركة حماس

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

جيش الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد بغارات في البقاع

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل