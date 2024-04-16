دولي

غالانت: إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق

غالانت: إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول الرد على القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل، مساء السبت الماضي، في حين تحذر إيران مما وصفته بـ"مغامرة جديدة" لإسرائيل، وتؤكد أن ردها سيكون سريعاً وقوياً.

ونقل موقع (أكسيوس) الإخباري عن مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع، أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن، الأحد، أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

وأوضح المصدران أن غالانت قال لأوستن في مكالمة هاتفية، أن إسرائيل لا يمكنها السماح بإطلاق صواريخ بالستية على أراضيها دون رد.

وأضاف غالانت، أن إسرائيل لن تقبل معادلة ترد فيها إيران بهجوم مباشر في كل مرة تضرب فيها إسرائيل أهدافا في سوريا.

وقالت المصادر إن أوستن نقل رسالة مماثلة لتلك التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، عندما أخبره بضرورة بذل كل ما هو ممكن لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

في غضون ذلك، زار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، قاعدة (نيفاتيم) الجوية الإسرائيلية، التي قصفتها إيران بعدة صواريخ، حسبما ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الاثنين.

وقال هليفي خلال زيارته للقاعدة: "الجيش الإسرائيلي سيرد على الصواريخ الإيرانية التي قصفت أراضي إسرائيل".

وعقدت حكومة الحرب الإسرائيلية اجتماعاً لبحث الخيارات المتاحة للرد على إيران، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بأمن إسرائيل بشكل كامل، بينما حذرت طهران الولايات المتحدة من الدخول في الصراع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حزب (الليكود) أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة، وأنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني، خشية محاولتهم الرد عليه حتى لا يقوم برد على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل.

بطريقة تقبلها واشنطن

من جانبها، ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن الرد الإسرائيلي "سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب"، وأوضحت أن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ وزراء حزب (الليكود) أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة، ونقلت عن رئيس الوزراء قوله إن "إيران يجب أن تعيش التوتر كما عشناه نحن".

وفي حين أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إلى الرد على إيران "في التوقيت والمكان المناسبين"، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي رفيع أنه "سيكون هناك رد على الهجوم الإيراني والسؤال هو متى وأين"، وأكد المسؤول أن إسرائيل تعهدت بإبلاغ الولايات المتحدة قبل أي عمل هجومي في إيران.

تحفظ أميركي

وفي مقابل الحماس الإسرائيلي لشن هجوم على إيران، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن لا تسعى للتصعيد، لكنها تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية إسرائيل، وأضافت أن "إسرائيل ستقرر إن كانت سترد على الهجوم الإيراني، لكننا لا نسعى للتصعيد".

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