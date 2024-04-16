شؤون فلسطينية

لماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟

لماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟
دبابات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن تل أبيب أخرت اتخاذ خطواتها الأولى التي كانت تعتزم الشروع بها خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً للعملية العسكرية البرية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة المحاصر، في ظل المناقشات الجارية في تل أبيب بشأن الرد المحتمل على الهجوم الإيراني غير المسبوق على أهداف في إسرائيل.

جاء ذلك في حين أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، في بيان صدر عن مكتبه، أنه أجرى مداولات "حول مسألة الاستعداد لتنفيذ العمليات المدنية اللازمة، تمهيدًا للدخول البري لقوات الجيش الإسرائيلي إلى رفح"، في إشارة إلى عمليات إخلاء قسرية قد يشرع الاحتلال بها قبل اجتياح المنطقة التي باتت الملاذ الأخير للنازحين في غزة.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأميركية عن مسؤولَين إسرائيليَين، يوم الاثنين، أنه "كان مقررا أن يبدأ سلاح الجو الإسرائيلي بإسقاط منشورات على أجزاء من رفح، الاثنين، وسط استعدادات لهجوم بري على المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة. وأوضح المصدران أن "تلك الخطط تأخرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب هجوم إيران على إسرائيل".

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن "إسرائيل لا تزال مصممة" رغم تصاعد التحذيرات الدولية والإقليمية من تداعيات الاجتياح الإسرائيلي المحتمل للمنطقة التي يتواجد فيها نحو 1.5 مليون نازح، دفعهم جيش الاحتلال إليها بزعم أنها آمنة ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

وحتى هذه الأثناء، لم يوضح الاحتلال خطط إجلاء المدنيين ولا توقيت الهجوم البري المقرر على رفح.

وشدد غالانت، في المداولات التي عقدها الاثنين بمشاركة المدير العام لوزارة الأمن، إيال زمير، ومنسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، على أنه "وفقا لقرار كابينيت، يجب أن تتم الاستعدادات لتنفيذ سلسلة من الإجراءات تمهيدًا لبدء العمليات البرية، مع التركيز على إجلاء المدنيين من رفح وتوسيع الطرق لإدخال المواد الغذائية والمعدات اللازمة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يعتزم "إدخال عشرة آلاف خيمة في الأسبوعين المقبلين إلى المنطقة الواقعة خارج رفح"، ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى "وجود 30 ألف خيمة إضافية قيد الشراء حاليًا وسيتم جلبها إلى المنطقة لاحقًا". ولفتت "كان 11" إلى أن "الجدول الزمني يظهر أن الطريق لإجلاء السكان من رفح لا يزال طويلاً. وسيتم نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين على أن تكون خارج المدينة الجنوبية".

وأكدت هيئة البث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعتزم إسقاط مناشير تدعو سكان رفح إلى الإخلاء، خلال الأسبوع الجاري، وفي اللحظة الأخيرة، قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل الخطوة، وتم إبلاغ أعضاء كابينيت الحرب، بقرار نتنياهو الذي كان يهدف إلى الحصول على الدعم الأميركي الكامل في ما يتعلق بالهجوم الإيراني؛ علما بأن واشنطن تعارض بشدة الهجوم الواسع على رفح.

وفي وقت سابق الاثنين، قال جيش الاحتلال، إن قرار تجنيد لواءين من قوات الاحتياط يهدف إلى إمكانية "العمل في رفح". وفي بيان صدر عنه أمس، الأحد، قال الجيش إنه "بناءً على تقييم الوضع، سيجنّد الجيش خلال الأيام المقبلة حوالي لواءين من جنود الاحتياط من أجل القيام بالمهام العملياتية في منطقة غزة"، وأضاف "حيث سيتيح تجنيدهم استمرار الجهد والجاهزية للدفاع عن دولة إسرائيل والحفاظ على أمن السكان".

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الحكومة الإسرائيلية تدرس "تقديم موعد العملية في رفح"، دون تحديد الموعد. وأضافت أن لواءي الاحتياط اللذين أعلن جيش الإسرائيلي عن عزمه استدعائهما، الليلة الماضية، هما لواء كرملي (اللواء الثاني) واللواء المدرع 679.

ورجحت أن يدخل كلاهما إلى وسط القطاع، حيث سيتواجد لواء واحد في ممر نتساريم (يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه)، وسيقوم آخر بتأمين الرصيف الأميركي الواقع على شواطئ غزة". وأشارت إلى أن "تعبئة قوات الاحتياط تهدف من بين أمور أخرى، إلى إمكانية العمل في رفح".

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