شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيد









وبحسب مصادر محلية، فإن الغارات "وهمية" لإجبار المواطنين على الرجوع حيث وصل عشرات من النساء والأطفال لأول مرة إلى شمال القطاع بمبادرات فردية رغم استهداف جيش الاحتلال لهم أثناء محاولة الوصول.



منع عودة النازحين إلى شمال غزة



وجدد جيش الاحتلال، الأحد، إصراره على منع عودة النازحين إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة، معتبرًا أنها "لا تزال منطقة حرب". وبحسب مصادر محلية، فإن الغارات "وهمية" لإجبار المواطنين على الرجوع حيث وصل عشرات من النساء والأطفال لأول مرة إلى شمال القطاع بمبادرات فردية رغم استهداف جيش الاحتلال لهم أثناء محاولة الوصول.منع عودة النازحين إلى شمال غزةوجدد جيش الاحتلال، الأحد، إصراره على منع عودة النازحين إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة، معتبرًا أنها "لا تزال منطقة حرب".





وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه "لن يسمح بعودة السكان لا عن طريق صلاح الدين ولا عن طريق شارع الرشيد (الساحل)، ولا تزال المنطقة الشمالية من قطاع غزة منطقة قتال ولن يكون من الممكن العودة إليها على الإطلاق".



الخلاف الرئيس



ومنذ شهور عديدة، لم تسمح قوات الاحتلال بعودة النازحين، وتستخدمهم كورقة مساومة في "مفاوضات التهدئة" في قطاع غزة.



وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، يتعلّق الخلاف الرئيس بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعودة النازحين إلى شمال القطاع، ونقلت عن مسؤول أجنبي مشارك في المحادثات أن "النافذة لم تغلق بعد على المفاوضات. ومن الممكن التوصل إلى تسويات بشأن هذه القضية".



ونزح نحو مليون ونصف مواطن من محافظتي غزة وشمالها إلى جنوب القطاع تجنبًا لحمم صواريخ الاحتلال، ويحاول المئات من الفلسطينيين العودة إلى شمالي غزة عن طريق جسر وادي غزة على شارع الرشيد، ونجح قليلون في الوصول إلى شمالي القطاع.



ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة ووحشية على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في المنازل والمباني والبنى التحتية، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.





رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، من العودة إلى منازلهم ومناطق سكناهم، وأطلقت النار بشكل مباشر، على مئات المواطنين، لإجبارهم على العودة إلى الجنوب، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى.وحاول الآلاف من المواطنين النازحين، صباح الأحد، العودة إلى شمالي القطاع عن طريق شارع الرشيد، ونجح عدد قليل جداً منهم، جميعهم نساء وأطفال، في الوصول إلى الشمال، بعد نجاحهم في اجتياز الحاجز الفاصل الذي أقامه الاحتلال خلال حربه المدمرة.وأظهرت لقطات مصورة لحظات الرعب وفرار المواطنين على وقع صوت مروحيات “الأباتشي” والرصاص الحي الذي دوّى في الأرجاء، فيما سقط العديد منهم أرضًا أثناء الركض في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.