شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزة

جيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزة
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات في قطاع غزة، بعد أيام من سحبه عدداً من الألوية المقاتلة في القطاع.

وقال جيش الاحتلال إنه وبناء على تقييم الوضع، سيتم خلال أيام استدعاء ما يصل إلى لواءين احتياطيين لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة.

وأضاف أن "تجنيد لواءين احتياطيين سيسمح بمواصلة الجهد والاستعداد للدفاع والحفاظ على أمن السكان" حسب قوله.

استدعاء بعد انسحاب

وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أن تلك العملية تنفذها مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل أيام سحب جميع القوات البرية من قطاع غزة، بما فيها الفرقة 98 بألويتها الثلاثة، من منطقة خانيونس بعد قتال دام أربعة أشهر، حيث لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم لفصل الشمال عن الوسط والجنوب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها إن انسحاب الفرقة 98 من خانيونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح.

كما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في الجيش أن أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين سيُطلب منهم مغادرة رفح، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا صلة بين الضغوط الأميركية التي تُمارس على إسرائيل والانسحاب من خانيونس.

وأضافت المصادر، وفقاً للصحيفة، أن جيش الاحتلال يستعد لمواصلة العمليات ضد "كتائب حماس" التي لم يتعاملوا معها بدير البلح ورفح، وأن بإمكان الجيش العودة إلى خانيونس إذا لزم الأمر.

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