إصابة مطار عسكري إسرائيلي بالهجوم الصاروخي الإيراني

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، إصابة مطار عسكري في الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وقال المتحدث الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي: إن "الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200 صاروخاً".وأشار إلى أن عدد من الصواريخ الإيرانية، سقطت في إسرائيل، مضيفاً: أن "إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض أرض باتجاه إسرائيل".وتابع: "إيران شنت هجوما واسعا ومنسقا على إسرائيل، وهناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا".من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الجيش الإيراني استهدف بنجاح قاعدة جوية إسرائيلية في النقب، بصواريخ خيبر.وأضافت الوكالة أن القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق.